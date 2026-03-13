Nella seduta del Consiglio Regionale è stata discussa e approvata una mozione presentata dal vicepresidente. L’atto riguarda la possibilità di aprire gli uffici dell’ATC anche in alcuni giorni nell’entroterra, consentendo un accesso più semplice ai servizi per i cittadini. La decisione riguarda specifici uffici e le modalità di apertura, senza indicare eventuali dettagli sui tempi o le zone interessate.

E’ stata discussa e approvata nella seduta del Consiglio Regionale la mozione del vicepresidente Giacomo Rossi volta ad ottenere l’apertura parziale degli uffici ATC PS1 e ATC PS2 ad Urbania e Cagli, presso gli uffici delle Unioni Montane: "Questa mozione – spiega l’esponente di Civici Marche – era stata presentata già nella scorsa legislatura, ma senza possibilità di discuterla e siccome il tema è ancora attuale l’ho ripresentata. Gli ATC PS1 e PS2 della Provincia di Pesaro e Urbino hanno le loro sedi a Pesaro e Fano, mentre i luoghi di caccia e molti dei fruitori dei loro servizi risiedono nelle aree interne della Provincia". "Considerato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Uffici dell’ATC in certi giorni aperti anche nell’entroterra"

Articoli correlati

Inaugurata la nuova sede della Cgil a Ravenna: uffici aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdìLa segretaria Trancossi: “Un presidio di legalità e di democrazia, un luogo da cui far partire proposte, rivendicazioni e partecipazione attiva”...

Leggi anche: Terremoto nelle Marche, notte di paura nell'entroterra: scossa sentita anche nel capoluogo