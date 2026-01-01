Ponte di Capodanno gli uffici comunali aperti e chiusi il 2 gennaio
Il 2 gennaio, in occasione del Ponte di Capodanno, il Comune di Ravenna garantirà l'apertura degli uffici pubblici essenziali e di quelli che prevedono l’accesso al pubblico. Gli uffici comunali non coinvolti rimarranno invece chiusi. Per informazioni specifiche sui servizi disponibili e gli orari di apertura, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune o di contattare direttamente gli uffici interessati.
Nella giornata di venerdì 2 gennaio il Comune di Ravenna garantirà l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché di quelli che prevedono principalmente l’apertura al pubblico dei relativi uffici; gli altri uffici comunali rimarranno chiusi. La decisione è stata presa in considerazione del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
