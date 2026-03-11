Incidente a Novara schianto tra due auto in corso Vercelli | traffico in tilt

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina in corso Vercelli a Novara, poco prima delle 8. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del Santuario della Madonna del Bosco, causando un improvviso rallentamento del traffico e disagi nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di gestione della viabilità.

Incidente stradale in corso Vercelli a Novara.É successo poco prima delle 8 di oggi, mercoledì 11 marzo, all'altezza del Santuario della Madonna del Bosco, dove per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

