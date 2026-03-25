Note generose I Donatori di musica Concerti per i ricoverati di Oncologia

In diverse strutture sanitarie si sono organizzati concerti dedicati ai pazienti in trattamento oncologico, grazie alla partecipazione di musicisti volontari. Questi eventi sono stati realizzati con l’obiettivo di offrire momenti di sollievo e di distrazione a chi si trova in corsia. La musica, in questi contesti, viene considerata un gesto di supporto diretto ai ricoverati.

Donare fa bene, apre le porte alla speranza; spesso il “dono“ salva la vita. Si possono donare cose materiali, il proprio tempo, ma anche sangue, organi. E c’è chi dona la propria arte, in quetso caso le note. Prende il via domani, alle 17.30 nella Sala d’attesa del reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con il recital della giovane pianista Elena Ridolfi dedicato alle musiche di Isaac Albéniz e Ludwig van Beethoven, la prima rassegna promossa dal Conservatorio di Musica “Morlacchi” nell’ambito del progettoDonatori di Musica, rete di musicisti, medici e volontari nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note generose I Donatori di musica. Concerti per i ricoverati di Oncologia Articoli correlati “Note di Cantiere”, Giuseppe Venezia Quartet per la chiusura del cartellone di concerti gratuiti in Via ArgiroTerminerà domani, venerdì 6 febbraio, la rassegna musicale “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia... "Onde", note tra i Faraoni: il Museo Egizio di Torino si trasforma in palcoscenico con i concerti gratuitiLa maestosa Galleria dei Re del Museo Egizio si riconferma l'anima vibrante della cultura torinese. Contenuti e approfondimenti su Note generose I Donatori di musica... Argomenti discussi: Note generose I Donatori di musica. Concerti per i ricoverati di Oncologia. Note generose I Donatori di musica. Concerti per i ricoverati di Oncologiapromossa dal Conservatorio di Musica Morlacchi nell’ambito del progettoDonatori di Musica, rete di musicisti, medici e volontari nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ... lanazione.it Donazioni e trapianti, numeri in crescita nel 2025: il reportNumeri da record per donazioni e trapianti in Italia: al Cnr di Roma presentato il report preliminare del Centro nazionale trapianti. lapresse.it