Note di Cantiere Giuseppe Venezia Quartet per la chiusura del cartellone di concerti gratuiti in Via Argiro

Domani sera, in via Argiro, si conclude la rassegna musicale “Note di Cantiere”. Giuseppe Venezia Quartet salirà sul palco per l’ultimo concerto gratuito, portando musica in un cantiere che si trasforma in un palcoscenico all’aperto. L’evento, promosso dal Comune di Bari con Puglia Culture, ha attirato molti cittadini e appassionati, che hanno assistito a serate di musica live in un contesto insolito e suggestivo.

Terminerà domani, venerdì 6 febbraio, la rassegna musicale "Note di Cantiere", l'iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. L'appuntamento di domani, in programma alle ore 18.30, chiuderà il cartellone ideato per ripensare la relazione tra il centro cittadino, la comunità e il commercio locale offendo un'opportunità di partecipazione e collaborazione tra l'amministrazione comunale, i cittadini e le attività commerciali, anche al fine di sostenere queste ultime e valorizzare via Argiro in questa fase di trasformazione.

