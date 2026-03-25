Nordio | In nessun ordinamento previste dimissioni ministro per sconfitta al referendum

Il ministro della Giustizia ha dichiarato che, in nessun sistema legale, sono previste le dimissioni di un membro del governo in caso di sconfitta in un referendum costituzionale. Questa affermazione arriva dopo la vittoria del fronte contrario alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Nessuna indicazione è stata data riguardo a eventuali cambiamenti o decisioni future da parte dell’esecutivo.

(Adnkronos) – Nessun passo indietro dal ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Non è previsto in nessun ordimanento che il ministro si dimetta a seguito dell'esito negativo del referendum, tanto più che la fiducia è già stata confermata dal governo e dalla presidente del. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Carlo Nordio al Question Time: "Dimissioni per il referendum? Nessun ordinamento le prevede" Leggi anche: Carlo Nordio ministro a sua insaputa e quelle dimissioni rimangiate Intervista esclusiva al Ministro della Giustizia CARLO NORDIO - Speciale REFERENDUM Altri aggiornamenti su Nordio In nessun ordinamento previste... Temi più discussi: L’azzardo della riforma Nordio; Nordio, il governo ha confermato la fiducia nei miei confronti; Referendum, il centrodestra: Voto tecnico, nessun impatto sulle amministrative; REFERENDUM: NORDIO, GOVERNO HA CONFERMATO FIDUCIA NEI MIEI CONFRONTI. Nordio In nessun ordinamento è previsto che un ministro si dimetta dopo l’esito negativo di un referendumCosì il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso del question time in Aula a Montecitorio. msn.com Nordio: «Mia fiducia confermata da premier e governo» VIDEO«Non è previsto in nessun ordinamento che a seguito di un referendum debbano arrivare le dimissioni del ministro. Poi la fiducia nei miei confronti è stata confermata ... ilgazzettino.it Il ministro Nordio ha parlato poco fa durante il question time alla Camera dei Deputati: "Il Governo ha confermato la fiducia nei miei confronti" - facebook.com facebook Nordio: "Governo ha confermato la fiducia nei miei confronti" #carlonordio x.com