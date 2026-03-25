Carlo Nordio ministro a sua insaputa e quelle dimissioni rimangiate

Il ministro della Giustizia ha dichiarato di non aver intenzione di dimettersi in seguito ai risultati del referendum, precisando di essere stato informato dell’esito solo successivamente. In un intervento immediato, ha affermato di non aver voluto dimettersi e ha commentato che, se avessero deciso di comunicargli prima, avrebbe avuto modo di essere avvisato.

Certo, prima di decidere potevano almeno fargli un fischio. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio nell’immediatezza dei risultati del referendum ha assicurato che non voleva dimettersi. E anche che tutto il governo era saldo. Compresi Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Il giorno dopo ha detto la stessa cosa al Corriere della Sera e alla Stampa e in un’intervista a Start su SkyTg24: «Non mi dimetto. Bartolozzi? La sua posizione non è in discussione. Delmastro? Chiarirà». Appena otto ore dopo Delmastro e Bartolozzi si erano già dimessi. E i retroscena dei giornali raccontano che anche lui è stato sull’orlo dell’addio. Ma Meloni lo ha fermato un attimo prima che prendesse la porta. 🔗 Leggi su Open.online

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