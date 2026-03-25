Il ministro della Giustizia è intervenuto in Aula alla Camera durante il Question Time, rispondendo alle domande sulle ultime notizie riguardanti l'ex sottosegretario. In particolare, si è discusso delle possibili dimissioni in relazione a un referendum, dichiarando che nessun ordinamento prevede tale possibilità. L'intervento si è concentrato sulla normativa vigente e sulle procedure legali applicabili.

Carlo Nordio alla Camera. Il ministro della Giustizia è in Aula per rispondere al Question time sulle recenti vicende di cronaca che hanno visto coinvolto l'ex sottosegretario Andrea Delmastro. "Non è previsto in nessun ordinamento che a seguito di un referendum debbano arrivare le dimissioni del ministro. Poi la fiducia nei miei confronti è stata confermata nel governo e in prima persona dalla presidente del consiglio - premette alle interrogazioni prima di lanciare una frecciata a Pd e compagni -. Le dimissioni del ministro della Giustizia dipendono, quando devono essere date per ragioni di opportunità, non soltanto per ragioni formali, da tutta una serie di considerazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo Nordio al Question Time: "Dimissioni per il referendum? Nessun ordinamento le prevede"

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