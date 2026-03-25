Gli spareggi per i Mondiali del 2026 coinvolgono anche altre nazioni oltre all’Italia. In totale, saranno assegnati cinque posti per il torneo negli Stati Uniti, con le qualificazioni che si svolgono attraverso le sfide dei playoff UEFA e altre partite in Messico. Le gare si svolgeranno in date e orari ancora definiti, con le nazionali impegnate a conquistare un biglietto per la fase finale.

Ovvio che tutti gli occhi - i nostri - siano puntati sull'Italia, in campo domani a Bergamo con l'Irlanda del Nord e - in caso di vittoria, martedì a Cardiff o Zenica contro Galles o Bosnia. Quello degli azzurri è solo uno dei quattro playoff europei che qualificheranno le ultime 4 nazionali per il Mondiale 2026. In palio anche altri due spot, che andranno alle vincitrici degli spareggi intercontinentali. Italia-Irlanda del Nord e Galles-Bosnia sono state inserite nel Percorso A. Chi si qualifica andrà nel Girone B con Canada, Svizzera e Qatar. Nel Percorso B invece si affronteranno domani alle 20.45 Ucraina-Svezia sul neutro di Valencia e Polonia-Albania a Varsavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff

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