Formula 1 il calendario del Mondiale 2026 | le date e gli orari dei Gran Premi e dove vederli in tv

Il calendario del Mondiale di Formula 1 2026 è stato annunciato e comprende 24 gare. La stagione inizierà domenica 8 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne, mentre si concluderà domenica 6 dicembre con il Gran Premio di Abu Dhabi. Le date e gli orari dei singoli eventi sono stati comunicati, e le gare saranno trasmesse in televisione.

Il Mondiale di F1 2026, 24 gare, sta per iniziare, domenica 8 marzo con il Gran Premio d'Australia, a Melbourne si concluderà domenica 6 dicembre con il Gran Premio di Abu Dhabi. La Ferrari SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che ha colpito tutti durante la presentazione per il tanto.