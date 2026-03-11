Alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sono in programma sei medaglie d’oro, con l’Italia che si concentra sulla disciplina dei 10 km. La competizione entra nella fase decisiva del calendario, con atleti italiani pronti a sfidarsi per conquistare i podi. La gara rappresenta un momento chiave per gli atleti e il team azzurro, che punta a ottenere risultati importanti.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nella fase cruciale del programma agonistico. Mercoledì 11 marzo, a Lago di Tesero e sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si decideranno sei medaglie d’oro nello sci di fondo. La squadra italiana scende in campo con quattro atleti chiave per il podio: Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola e Mattia Dal Pastro. Il clima è nuvoloso, temperatura a 9 gradi, vento leggero da sud-sud-ovest. La giornata non si esaurisce sulla neve. In serata, la nazionale di curling affronta la Svezia nel girone preliminare misto. Le trasmissioni sono garantite dalla Rai su canali dedicati e streaming. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paralimpiadi: 6 ori in palio, l’Italia punta tutto sui 10 km

