Stretto di Hormuz attacco a tre navi | l' Iran rivendica minaccia di bloccare il petrolio

Nelle ultime ore nello stretto di Hormuz sono state colpite almeno tre navi, una greca, una thailandese e una israeliana. L'Iran rivendica l’attacco e minaccia di bloccare il transito di petrolio attraverso questa via strategica. Le navi si trovavano nelle vicinanze dello stretto al momento dell’incidente. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale sulla regione.

Almeno tre navi sono state colpite nelle ultime ore nello stretto di Hormuz o nelle sue vicinanze. Si tratta di una imbarcazione greca, una thailandese e una israeliana. Due degli attacchi sono stati rivendicati dall’Iran: quello alla "Express Rome", battente bandiera liberiana ma di proprietà israeliana e quella alla nave portacontainer thailandese Mayuree Naree. Le due imbarcazioni «sono state colpite nello stretto di Hormuz da proiettili iraniani e fermate dopo aver ignorato gli avvertimenti delle forze navali della Guardia Rivoluzionaria», ha dichiarato Alireza Tangsiri, comandante navale dei Pasdaran iraniani. Teheran ha affermato che non permetterà a «un solo litro di petrolio» di attraversare lo Stretto di Hormuz a beneficio degli Stati Uniti, di Israele o dei loro partner. 🔗 Leggi su Feedpress.me

