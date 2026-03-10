Mostra Non si può morire per un dollaro nella Maison des arts

Da venerdì 13 a domenica 22 marzo, a Pescara, il Csv Abruzzo ets organizza una mostra intitolata “Non si può morire per un dollaro” presso la Maison des arts della Fondazione Pescarabruzzo. L'esposizione è accessibile gratuitamente e presenta un insieme di opere che saranno visibili per dieci giorni consecutivi. L'evento coinvolge diverse figure artistiche e apre uno spazio di confronto sulla tematica affrontata.

