Stranger Things 5 | le pochi morti sul finale sono colpa de Il Trono di Spade?

Il finale di Stranger Things 5 ha generato discussioni per alcune scelte narrative e decisioni di trama. Critiche sono state mosse riguardo a incongruenze, tempi di risoluzione e sviluppo dei personaggi, con alcuni collegamenti e confronti con altre serie come Il Trono di Spade. In questo articolo analizzeremo le ragioni di tali opinioni e i punti salienti della conclusione della serie.

Il finale della serie Stranger Things ha suscitato opinioni contrastanti per diversi motivi. Sebbene ci siano molti aspetti apprezzabili nella conclusione, le critiche e le lamentele hanno riguardato evidenti incongruenze nella trama e salti logici, la rapidità con cui Vecna e il Mind Flayer sono stati sconfitti, il tempo di presenza insufficiente di alcuni personaggi, la conclusione improvvisa della storia dei militari e, naturalmente, il destino ambiguo di Undici. Tra tutti questi elementi, uno dei più criticati è la mancanza di morti nel finale di Stranger Things. Sebbene tecnicamente Undici possa essere morta, la storia di Mike sulla Maga significa che non è una certezza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

