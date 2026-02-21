Breaking Bad contro Il Trono di Spade | Ozymandias perde il record storico per la faida tra fan

Ozymandias perde il record storico a causa della battaglia tra fan di Breaking Bad e Il Trono di Spade. La disputa tra i sostenitori delle due serie ha portato a numerose recensioni negative su IMDb, danneggiando la reputazione di uno degli episodi più acclamati di Bryan Cranston. Questa guerra tra appassionati si è scatenata sui social e ha portato a un picco di commenti contrastanti in poche settimane. La rivalità tra le due serie continua a dividere gli appassionati.

La guerra di review bombing su IMDb tra i fan di Breaking Bad e A Knight of the Seven Kingdoms ha provocato danni inattesi allo show di culto con Bryan Cranston. I fan di Breaking Bad e Il trono di spade si stanno sfidando su IMDb a colpi di stroncature e votacci per una serie di ripicche che hanno già provocato una vittima sul campo: dopo oltre un decennio l'episodio di culto Ozymandias ha perso il suo punteggio perfetto da record. Ma andiamo con ordine. Quale record deteneva l'episodio Ozymandias su IMDb? L'episodio Ozymandias, noto in Italia col titolo Declino, penultimo episodio di Breaking Bad diretto da Rian Johnson, è andato in onda per la prima volta il 15 settembre 2013.🔗 Leggi su Movieplayer.it

La serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è all'altezza de Il Trono di Spade?In arrivo su HBO Max Italia dal 18 gennaio, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms si basa sulle novelle di Dunk e Egg di George R.

