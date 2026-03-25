non risponde alle chiamate anziano salvato dai carabinieri

Ieri pomeriggio, un anziano residente a Volturara Irpina è stato soccorso dai Carabinieri della stazione locale dopo aver tentato di contattarlo senza successo. L’uomo non rispondeva alle chiamate e, per questo motivo, è stato accompagnato all’ospedale “Moscati” di Avellino per accertamenti. L’intervento si è concluso con il trasferimento del paziente in struttura sanitaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri pomeriggio, un anziano di Volturara Irpina è stato soccorso dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. L’uomo, affetto da grave disabilità e residente da solo, non rispondeva alle chiamate di persone a lui vicine che, preoccupate per le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Giunti presso l’abitazione, i Carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e fatto accesso all’appartamento, ove hanno rinvenuto l’anziano riverso a terra, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure, per poi trasportarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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