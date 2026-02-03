Un anziano si perde nei campi di San Donato Milanese e finisce con l’auto in bilico sul bordo di un fossato pieno d’acqua. L’uomo ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti subito e lo hanno salvato prima che potesse succedere qualcosa di grave. La scena si è svolta questa mattina, quando l’anziano si è ritrovato lontano da casa, rischiando di finire in acqua.

San Donato Milanese (Milano), 3 febbraio 2026 – Si perde in un’area rurale, finisce con l’auto in bilico sul bordo di un fossato pieno d’acqua e a quel punto chiede aiuto. Protagonista della disavventura, che ha un lieto fine, è un anziano che alle 7 di questa mattina ha chiesto aiuto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese. In evidente stato di agitazione, l’uomo raccontava di essersi smarrito in un’area rurale a lui sconosciuta e di trovarsi in pericolo poiché l’autovettura sulla quale viaggiava era uscita fuori strada. I militari hanno immediatamente localizzato la cella telefonica dell’utenza, mantenendo costante il contatto telefonico dell’uomo con l’operatore di Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziano si perde nei campi e finisce con l’auto in bilico sul canale pieno d’acqua: salvato dai carabinieri

Approfondimenti su San Donato Milanese

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Donato Milanese

Argomenti discussi: Lavoratori sempre più anziani, l'età media sale a 42 anni: l'analisi della Cgia; Esplosione in palazzina ad Adelfia, lutto cittadino nel giorno dei funerali della coppia di anziani; Ladri in casa, anziani nel mirino: Erano in tre o quattro stranieri, hanno scassinato le porte e quando li abbiamo visti ci hanno...; Forza muscolare e longevità: il legame che spesso si sottovaluta.

Anziano si perde nei campi e finisce con l’auto in bilico sul canale pieno d’acqua: salvato dai carabinieriSan Donato, l’80enne è stato trovato grazie alla localizzazione dell’utenza telefonica. Estratto dall’auto e visitato, è stato affidato alle cure del nipote ... ilgiorno.it

Si perde nei campi e finisce in un fosso alle porte di Milano: salvato dai carabinieriÈ successo a San Donato Milanese nella mattinata di martedì 3 febbraio. Sul posto i carabinieri del radiomobile ... milanotoday.it

Andria: Anziano si allontana e si perde nelle campagne di Andria ritrovato grazie all’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri. Nei giorni scorsi, nel territorio del Comune di Andria, si è conclusa positivamente un’operazione di ricerca di una persona anzian - facebook.com facebook