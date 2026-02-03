Si perde nei campi e finisce in un fosso alle porte di Milano | salvato dai carabinieri

Questa mattina un uomo si è perso nei campi alle porte di Milano. La sua Volkswagen Up si trovava in bilico vicino a un fosso e lui non sapeva come uscirne. Ha vissuto momenti di paura, finché i carabinieri sono intervenuti e lo hanno messo in sicurezza.

È successo a San Donato Milanese nella mattinata di martedì 3 febbraio. Sul posto i carabinieri del radiomobile Non sapeva dove si trovava e la sua Volkswagen Up era in bilico accanto a un fosso. Per lui sono stati interminabili attimi di paura, ma fortunatamente è stato salvato dai carabinieri. Disavventura a lieto fine per un anziano di 80 anni, che all’alba di martedì 3 febbraio si è perso tra le strade di campagna di San Donato Milanese. I carabinieri hanno subito localizzato la cella telefonica agganciata dallo smartphone dell’uomo e, mantenendo il contatto telefonico con lui, hanno coordinato le ricerche.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Porte

Un anziano si perde nei campi di San Donato Milanese e finisce con l’auto in bilico sul bordo di un fossato pieno d’acqua.

Il 8 gennaio 2025, i Vigili del fuoco di Montelibretti sono intervenuti a Capena, in via degli Ulivi, per soccorrere un cane di grandi dimensioni rimasto intrappolato in una fossa di circa 3 metri di profondità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Porte

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz nella storia: trionfa contro Djokovic e completa il Career Grand Slam; E’ ancora buono!; Logiman cede sul campo di Roseto Si fa rimontare e perde in volata; Vi racconto la mia storia. Il coraggio delle donne mi salvò dai lager nazisti.

Anziano si perde nei campi e finisce con l’auto in bilico sul canale pieno d’acqua: salvato dai carabinieriSan Donato, l’80enne è stato trovato grazie alla localizzazione dell’utenza telefonica. Estratto dall’auto e visitato, è stato affidato alle cure del nipote ... ilgiorno.it

Si perde nei campi e finisce in un fosso alle porte di Milano: salvato dai carabinieriÈ successo a San Donato Milanese nella mattinata di martedì 3 febbraio. Sul posto i carabinieri del radiomobile ... milanotoday.it

OLIMPIA MILANO: SI FERMA ANCHE JOSH NEBO PER INFORTUNIO Il lungo statunitense a un nuovo stop per un problema al bicipite femorale sinistro. Dettagli: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/josh-nebo-ai-box-l-olimpia-milano-perde-il-lu - facebook.com facebook

Varese brilla nel secondo tempo, Milano sparisce dal campo e perde il derby 84-74 x.com