Uno studio coreano analizza i livelli di cortisolo e serotonina nei cani, evidenziando che comportamenti come abbaiare, mordere o agitarsi potrebbero indicare uno stato di stress. Quando un cane mostra queste reazioni, non si tratta di cattiva educazione, ma di segnali biologici che riflettono il suo disagio. La ricerca si concentra sulle reazioni chimiche legate a emozioni e tensioni negli animali domestici.

Se un cane abbaia, morde o non riesce a stare fermo, prima di pensare che sia “maleducato” vale la pena chiedersi: come si sente dentro? Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One da dei ricercatori della Kyungpook National University (Corea del Sud) suggerisce che il comportamento del cane ha radici profonde, e in parte chimiche. Il team, guidato da Minjung Yoon, ha coinvolto 24 cani di razze diverse. Ciascuno è stato osservato attraverso il test di Wesen, uno strumento standardizzato che valuta le reazioni del cane in situazioni quotidiane: quando è solo, di fronte a uno sconosciuto, durante il gioco. Gli osservatori annotavano il livello di ansia, curiosità, sicurezza e calma di ogni animale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cane è irrequieto? Potrebbe essere stressato: ecco cosa rivela uno studio coreano su cortisolo e serotonina

