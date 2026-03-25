Dopo l'esito del referendum, alcuni esponenti della sinistra hanno chiesto le dimissioni del governo. La maggioranza non è stata bocciata e la situazione politica si sta evolvendo in modo teso. La richiesta di dimissioni si inserisce in un quadro di polemiche e discussioni che coinvolgono diverse forze politiche. La questione resta al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

Gentile Direttore Feltri, dopo l'esito del referendum, alcuni esponenti della sinistra hanno iniziato a invocare le dimissioni del governo. Matteo Renzi ha dichiarato che, se Giorgia Meloni avesse coraggio, dovrebbe farsi da parte. Lei cosa ne pensa? Il governo dovrebbe davvero dimettersi dopo la bocciatura del referendum? Stefano Locatelli Caro Stefano, confesso che resto sempre un po' stupito quando sento certe dichiarazioni, soprattutto se provengono da persone intelligenti. Matteo Renzi lo è, o almeno lo è stato a lungo, e proprio per questo sorprende sentirlo parlare di coraggio a proposito delle dimissioni del presidente del Consiglio. Qui il coraggio non c'entra nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non è stata bocciata la maggioranza

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