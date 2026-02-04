Bocciata la mozione su Gaza opposizione | Scelta politica La maggioranza si rifugia negli alibi

Il Consiglio comunale di Latina ha respinto la mozione dell’opposizione che chiedeva di sospendere i rapporti tra il Comune e il Governo israeliano. La proposta, che voleva rispondere alle recenti violazioni del diritto, è stata bocciata. La maggioranza ha scelto di non aderire alla richiesta, mentre l’opposizione ha commentato la decisione come una scelta politica, accusando la maggioranza di trovare scuse invece di affrontare il tema. La discussione si è accesa, lasciando aperto il dibattito sulla posizione del Comune sulla questione.

E' stata bocciata, nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale del capoluogo, la mozione presentata dall'opposizione con oggetto "Sospensione delle collaborazioni e dei rapporti istituzionali tra il Comune di Latina e il Governo israeliano, in risposta alle gravi violazioni del diritto.

