La proposta di Wenger sul fuorigioco è stata bocciata darebbe troppo vantaggio all’attaccante

La proposta di Arsene Wenger sulla regola del fuorigioco, nota come “daylight rule”, è stata respinta. Questa modifica avrebbe modificato il criterio di posizione dell’attaccante rispetto all’ultimo difensore, ma è stata considerata troppo favorevole all’attaccante stesso. La decisione riflette l’attuale volontà di mantenere le regole tradizionali, garantendo equilibrio e chiarezza nell’applicazione del fuorigioco nel calcio.

L’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger aveva proposto una nuova regola per il fuorigioco: la “daylight rule”, ovvero il giocatore completamente davanti all’ultimo difensore per determinare l’offside. La proposta, tuttavia, è stata bocciata. La proposta sul fuorigioco di Wenger è stata bocciata. La Bbc riporta la discussione in merito: La proposta di fuorigioco “daylight rule” di Arsene Wenger è destinata a essere ignorata, a favore di un’idea diversa che è più giusta per le difese. La proposta dell’ex Arsenal dice che se qualsiasi parte del corpo del giocatore è in linea con l’ultimo difensore, non è fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Fuorigioco, la riforma Wenger rovinerebbe il calcio: la “luce” darebbe ancora più potere al Var

La proposta di Arsène Wenger di introdurre la “luce” nel regolamento del fuorigioco solleva dibattiti sulla sua efficacia e sui possibili effetti sul gioco. Secondo alcuni, questa modifica potrebbe alterare l’equilibrio tra arbitri e tecnologia, aumentando il ruolo del VAR e influenzando l’andamento delle partite. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa riforma per capire se rappresenta un miglioramento o un rischio per il calcio.

