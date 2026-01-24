Noah Lyles sconfitto! Sfuma il record del mondo poi Richards lo brucia sui 300 | ko del Campione Olimpico

Noah Lyles, campione olimpico e mondiale, ha affrontato il suo debutto stagionale, suscitando molta attenzione. Tuttavia, durante la gara, ha perso il record del mondo e ha subito una sconfitta in una prova sui 300 metri, dove Richards ha conquistato la vittoria. Un risultato che segna una fase di transizione e confronto nel panorama dell’atletica leggera internazionale.

C'era grande attesa per il debutto stagionale di Noah Lyles, il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri e Campione del Mondo in carica dei 200 metri. Il fuoriclasse statunitense ha deciso di aprire la propria annata agonistica sulla distanza spuria dei 300 metri in sala, evento mai presente nei grandi eventi internazionali e che si è consumato sul giro e mezzo di pista a Boston (USA), sede della prima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il 28enne puntava al record del mondo della specialità, ovvero il 31.56 siglato dal bahamense Stevan Gardiner il 27 gennaio 2022 a Columbia.

