Un calciatore olandese, attualmente in forza a una squadra turca, ha recentemente parlato della sua esperienza in Italia e del rapporto con l’ex allenatore. Ha condiviso dettagli sui mesi trascorsi nel club e sulle sfide affrontate, offrendo una versione dei fatti che riguarda il suo percorso professionale e le dinamiche vissute durante il suo periodo in azzurro.

Noa Lang torna a parlare della sua esperienza al Napoli e del rapporto con Antonio Conte. L’esterno olandese, oggi al Galatasaray, ha raccontato in un’intervista i mesi vissuti in azzurro, tra difficoltà e crescita personale. Le sue parole arrivano in un momento positivo della sua stagione e offrono uno sguardo diretto su dinamiche interne e scelte tecniche. Un racconto che aiuta a capire meglio cosa non ha funzionato e quali insegnamenti ha portato con sé. Il rapporto con Conte e il rispetto reciproco. Noa Lang ha voluto chiarire il suo rapporto con Antonio Conte, sottolineando il rispetto mai venuto meno. L’esperienza a Napoli è stata intensa, anche se non sempre semplice da gestire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Noa Lang rompe il silenzio: “Vi svelo che cos’è successo con Conte”

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