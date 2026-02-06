Noa Lang-Conte emergono altri retroscena | Romano racconta cos’è successo

Tra Noa Lang e Antonio Conte al Napoli, le cose non sono mai andate lisce. Dopo la crisi con Bologna, emergono dettagli su tensioni e incomprensioni. Fabrizio Romano rivela che la rottura tra i due era ormai inevitabile e si è consumata nel corso dell'inverno, chiudendo definitivamente un capitolo difficile per la squadra.

Tra Noa Lang e Antonio Conte al Napoli il feeling non è mai scattato, con episodi di alta tensione dopo la crisi post-Bologna: Fabrizio Romano ha svelato i retroscena su una rottura che parte da lontano e ha portato ad una separazione inevitabile in inverno. Lang – Conte, tensione palpabile. Fabrizio Romano, sul proprio canale Youtube, ha ricordato i momenti tesi tra Lang e Conte, con atteggiamenti che non sono mai stati in linea con le aspettative del tecnico. Da lì il rapporto si è incrinato inevitabilmente: “A fine dicembre vi dicevo: ‘Occhio, perché Noa Lang può partire e andare in Turchia’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

