Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni | appuntamenti a Livorno e corteo a Roma il 28 marzo

Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni in tutta Italia. Dopo la manifestazione a Torino, i militanti tornano a organizzare eventi: il 21 e 22 febbraio a Livorno e il 28 marzo a Roma. La tensione resta alta e le proteste continuano a scaldare gli animi.

Dopo la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino, segnata da momenti di tensione, (nella foto d'apertura, l'episodio più grave) i militanti del centro sociale Askatasuna tornano a farsi sentire e rilanciano il percorso di mobilitazione con una due giorni di iniziative a Livorno il 21 e 22 febbraio e una nuova manifestazione a Roma prevista per il 28 marzo. La continuità con il 31 gennaio e l'opposizione al governo. Secondo i militanti, quanto accaduto a Torino rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un'opposizione sociale ampia e popolare. L'obiettivo dichiarato è quello di portare avanti, anche nei prossimi appuntamenti, la contestazione al governo e alle guerre, coinvolgendo realtà impegnate su temi come casa, lavoro, welfare, diritti, formazione e difesa dei territori.

