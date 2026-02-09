Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni | appuntamenti a Livorno e corteo a Roma il 28 marzo
Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni in tutta Italia. Dopo la manifestazione a Torino, i militanti tornano a organizzare eventi: il 21 e 22 febbraio a Livorno e il 28 marzo a Roma. La tensione resta alta e le proteste continuano a scaldare gli animi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino, segnata da momenti di tensione, (nella foto d’apertura, l’episodio più grave) i militanti del centro sociale Askatasuna tornano a farsi sentire e rilanciano il percorso di mobilitazione con una due giorni di iniziative a Livorno il 21 e 22 febbraio e una nuova manifestazione a Roma prevista per il 28 marzo. La continuità con il 31 gennaio e l’opposizione al governo. Secondo i militanti, quanto accaduto a Torino rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un’opposizione sociale ampia e popolare. L’obiettivo dichiarato è quello di portare avanti, anche nei prossimi appuntamenti, la contestazione al governo e alle guerre, coinvolgendo realtà impegnate su temi come casa, lavoro, welfare, diritti, formazione e difesa dei territori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Askatasuna Mobilitazioni
Askatasuna, nel corteo che annuncia guerriglia anche una corrente di Cgil, Anpi e Sea-Watch
Sabato 31 gennaio, Torino sarà teatro di una manifestazione nazionale promossa da Askatasuna, con la partecipazione di alcune correnti di Cgil, Anpi e Sea-Watch.
Giornata di scioperi e manifestazioni da Milano a Roma. Francesca Albanese e Greta Thunberg in corteo a Genova, gli orari e gli appuntamenti – Il video
Ultime notizie su Askatasuna Mobilitazioni
Askatasuna, indagini per individuare i violenti. Verso nuovo Decreto SicurezzaSi indaga per identificare gli aggressori del poliziotto dimesso dall'ospedale. Seduta tesissima in Consiglio comunale: centrodestra contro AVS ... rainews.it
Il governo annuncia il “fermo preventivo” per fare peggio delle leggi d’emergenza Il Governo dopo gli incidenti di Torino al corteo per il centro sociale Askatasuna annuncia di voler introdurre “il fermo preventivo” ovvero la possibilità per la polizia di vietare la li facebook
L'annuncio di Askatasuna: "Il 28 marzo di nuovo in piazza contro il governo" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.