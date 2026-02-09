Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni in tutta Italia. Dopo la manifestazione a Torino, i militanti tornano a organizzare eventi: il 21 e 22 febbraio a Livorno e il 28 marzo a Roma. La tensione resta alta e le proteste continuano a scaldare gli animi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino, segnata da momenti di tensione, (nella foto d’apertura, l’episodio più grave) i militanti del centro sociale Askatasuna tornano a farsi sentire e rilanciano il percorso di mobilitazione con una due giorni di iniziative a Livorno il 21 e 22 febbraio e una nuova manifestazione a Roma prevista per il 28 marzo. La continuità con il 31 gennaio e l’opposizione al governo. Secondo i militanti, quanto accaduto a Torino rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un’opposizione sociale ampia e popolare. L’obiettivo dichiarato è quello di portare avanti, anche nei prossimi appuntamenti, la contestazione al governo e alle guerre, coinvolgendo realtà impegnate su temi come casa, lavoro, welfare, diritti, formazione e difesa dei territori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni: appuntamenti a Livorno e corteo a Roma il 28 marzo

Approfondimenti su Askatasuna Mobilitazioni

Sabato 31 gennaio, Torino sarà teatro di una manifestazione nazionale promossa da Askatasuna, con la partecipazione di alcune correnti di Cgil, Anpi e Sea-Watch.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Askatasuna Mobilitazioni

Askatasuna, indagini per individuare i violenti. Verso nuovo Decreto SicurezzaSi indaga per identificare gli aggressori del poliziotto dimesso dall'ospedale. Seduta tesissima in Consiglio comunale: centrodestra contro AVS ... rainews.it

Il governo annuncia il “fermo preventivo” per fare peggio delle leggi d’emergenza Il Governo dopo gli incidenti di Torino al corteo per il centro sociale Askatasuna annuncia di voler introdurre “il fermo preventivo” ovvero la possibilità per la polizia di vietare la li facebook

L'annuncio di Askatasuna: "Il 28 marzo di nuovo in piazza contro il governo" x.com