Capitale della cultura Zattini Ascom | Basta insistere con il tandem Forlì-Cesena La candidatura è di Forlì

La discussione sulla candidatura a Capitale della cultura si concentra su Forlì, secondo Zattini di Ascom. È importante chiarire che questa scelta dovrebbe essere unitarie, evitando divisioni tra le città coinvolte. La decisione finale richiede un’analisi accurata e un impegno condiviso per valorizzare al meglio il patrimonio culturale della regione.

"Non vorremmo si avverasse quello che abbiamo sempre temuto: la Capitale della cultura può e deve essere una soltanto. E dunque la candidatura deve essere unica. Riteniamo sbagliato insistere con questo tandem Forlì-Cesena". Queste le parole di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, che torna sulla candidatura di Forlì e Cesena a città Capitale della Cultura 2028. Per Zattini, quello di Forlì e Cesena è un "binomio pericoloso. Lo diciamo perché nella storia dell'iniziativa, alla fine è stata individuata una sola città vincitrice, non due". Ancora: "E se Forlì-Cesena dovessero vincere, siamo sicuri che il secondo classificato non contesterebbe questa doppia candidatura? Fin dall'inizio Confcommercio ha sostenuto che la candidatura di Forlì fosse un evento straordinario, sottolineando allo stesso tempo che la candidatura dovesse e deve essere singola".🔗 Leggi su Forlitoday.it

La discussione sulla candidatura come Capitale della cultura dovrebbe essere unitaria e condivisa.

Forlì, insieme a Cesena, è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

