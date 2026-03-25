Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso della società di basket Trapani Shark contro il Comune riguardo alla revoca della gestione del palazzetto dello sport di piazzale Ilio. La decisione si riferisce alla richiesta di annullamento dell’atto di revoca e alla tutela dei diritti della società nel procedimento amministrativo. La società aveva presentato ricorso contro l’amministrazione comunale in merito alla gestione dell’impianto sportivo.

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso, intentato dalla società di basket Trapani Shark contro il Comune, sulla revoca della gestione del palazzetto dello sport di piazzale Ilio. Una decisione che conferma - almeno per ora - la linea dell’amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida. Secondo i giudici, il ricorso della società non presenta elementi sufficienti per sospendere il provvedimento. In particolare, viene evidenziato come alla base della revoca ci sia la perdita di un requisito fondamentale, cioè l’assenza di scopo di lucro richiesta dalla legge per gestire una struttura pubblica di questo tipo. Il Tar osserva inoltre che la situazione di urgenza è oggi meno rilevante, anche perché la squadra è stata esclusa dai campionati nazionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - No del Tar alla Trapani Shark sulla gestione del palazzetto

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