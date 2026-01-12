Trapani Shark esclusa ufficialmente dalla Serie A di basket | cambia la classifica del campionato

Trapani Shark è stata ufficialmente esclusa dalla Serie A di basket, determinando un’inevitabile modifica della classifica del campionato. Questa decisione influisce anche sulle Final Eight di Coppa Italia e sul numero di squadre che retrocederanno, con conseguenze dirette sulla composizione delle prossime competizioni. La situazione richiede un aggiornamento delle classifiche e delle modalità di qualificazione, riflettendo le nuove disposizioni del torneo.

Trapani Shark esclusa dal campionato italiano di basket. Cambia tutta la classifica: modifiche sostanziali alle Final Eight di Coppa Italia e al numero di squadre retrocesse. Non è il "mostro" della Federazione Italiana Pallacanestro; Provvedimenti disciplinari – Gare del 10 e 11 gennaio 2026; Caso Trapani, Federbasket e LBA valutano l'esclusione; Caos Trapani Shark, multa e sconfitta a tavolino dopo la rinuncia contro la Virtus Bologna.

TRAPANI ATTACCA LA FIP Nota della Trapani Shark a poche ore dall'incontro tra FIP e LBA. - facebook.com facebook

#basket. Nuovo spettacolo indecoroso della Trapani Shark. Con Trento la gara dura 4 minuti. Domani sul tavolo di lega e federazione il caso Trapani. Calcio: alle 15 Mantova-Palermo. Tra poco: Catania-Cavese e Monopoli-Siracusa. Tra poco al @TgrRai #Sic x.com

