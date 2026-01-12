Trapani Shark esclusa ufficialmente dalla Serie A di basket | cambia la classifica del campionato

Trapani Shark è stata ufficialmente esclusa dalla Serie A di basket, determinando un’inevitabile modifica della classifica del campionato. Questa decisione influisce anche sulle Final Eight di Coppa Italia e sul numero di squadre che retrocederanno, con conseguenze dirette sulla composizione delle prossime competizioni. La situazione richiede un aggiornamento delle classifiche e delle modalità di qualificazione, riflettendo le nuove disposizioni del torneo.

