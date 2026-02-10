Trapani Shark | ok al recupero beni dal Palazzetto ma solo oggi e con verbali SportInvest esclusa dall’accesso

Questa mattina la Trapani Shark ha ottenuto il via libera dal Comune per recuperare i beni dal Palazzetto dello Sport “Ettore Daidone”. La società potrà entrare solo oggi e dovrà compilare i verbali necessari. SportInvest, invece, non avrà accesso all’impianto. La situazione si risolve temporaneamente, ma resta la questione sulla gestione del materiale e gli eventuali prossimi passi.

Il Comune di Trapani ha autorizzato la Trapani Shark, società sportiva locale, a recuperare il proprio materiale all'interno del Palazzetto dello Sport "Ettore Daidone". L'autorizzazione, concessa nella giornata di oggi, 10 febbraio 2026, segue la recente revoca della concessione e il conseguente rientro in possesso dell'impianto da parte dell'amministrazione comunale. L'accesso è però limitato e soggetto a precise condizioni, escludendo il recupero di beni legati agli interventi di riqualificazione. La decisione del Comune giunge dopo una richiesta urgente da parte della Trapani Shark, che si è trovata nella necessità di svuotare gli spazi occupati all'interno del palazzetto.

