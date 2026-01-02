Mainoo è un osservato speciale a Napoli ma col mercato a saldo zero è difficile possa arrivare a titolo definitivo

Kobbie Mainoo, giovane centrocampista inglese del Manchester United, è stato accostato al Napoli in questa sessione di mercato invernale. Con appena 11 presenze in Premier League, il suo ruolo nel team è limitato, e il giocatore ambisce a conquistare un posto al prossimo Mondiale con l'Inghilterra. Tuttavia, con il mercato a saldo zero, è difficile che si possa concretizzare un trasferimento a breve termine.

Kobbie Mainoo è uno dei nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato invernale; il giovane centrocampista inglese (20 anni) non è riuscito a trovare spazio in questa prima parte di stagione al Manchester United e vorrebbe guadagnarsi un posto al prossimo Mondiale con la sua Nazionale; appena 11 presenze in Premier League finora, ma è sempre subentrato negli ultimi minuti di gara. Attualmente è infortunato, ma dovrebbe essere di nuovo disponibile nei prossimi giorni. Mainoo cerca spazio, il Napoli continua a monitorarlo. Come riportato da Athletic: La partenza di Mainoo sembrava inevitabile da un po' di tempo e non avendo mai esordito da titolare in Premier League in questa stagione, gennaio potrebbe rappresentare una partenza per un giocatore che impressionò per le sue doti calcistiche prima dell'arrivo di Ruben Amorim.

