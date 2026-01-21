Nel 2025, il mercato beauty in Italia ha mostrato una crescita significativa in settori come profumi, maschere viso, make-up e prodotti per la cura del corpo, inclusa la skincare maschile. Analizzare questi dati aiuta a comprendere le nuove tendenze e le preferenze dei consumatori, offrendo una panoramica chiara sull’evoluzione delle abitudini di consumo nel settore beauty. Un quadro utile per orientare strategie e scelte future.

I l nuovo anno è appena iniziato ma guardare ai dati del 2025 significa interpretare e leggere con maggiore lucidità l’evoluzione delle abitudini, e dunque del mercato, beauty. Notino, e-commerce europeo di beauty e salute, nel suo report identifica le nuove tendenze di mercato della cosmesi, dai profumi – che si confermano la categoria più in aumento – fino a una skincare sempre più consapevole e a routine che abbracciano corpo, capelli e make up. Un bilancio che racconta non solo cosa è stato acquistato, ma soprattutto come è cambiato il rapporto degli italiani con la bellezza. I look make up che vedremo ovunque questo autunno X Beauty report 2025: i profumi sono i prodotti più acquistati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Profumi, maschere viso e make up ma anche prodotti per la cura del corpo e skincare maschile. Ecco gli acquisti degli italiani nel 2025

