All'Istituto Oncologico, offriamo consigli di skincare e make-up pensati per sostenere le donne durante il percorso oncologico. Questi suggerimenti aiutano a prendersi cura della propria pelle e a valorizzare la propria immagine, affrontando i cambiamenti fisici legati alla malattia e alle terapie. Un approccio sobrio e rispettoso, volto a rafforzare autostima e benessere in un momento delicato.

Consigli di skincare e make-up pensati per le donne che non riescono a riconoscere se stesse nei cambiamenti fisici che una malattia oncologica e gli effetti collaterali delle terapie somministrate per la cura impongono. Tutto questo fa parte di ‘ La forza e il sorriso ’, laboratori di bellezza che venerdì scorso sono partiti nella sede dell’ Istituto oncologico romagnolo di Lugo, in via Tellarini 96. Lo scopo è quello di impedire al tumore di privare le donne della loro identità, femminilità e bellezza. Il tutto grazie a un incontro di due ore, insieme ad altre donne che stanno attraversando la medesima esperienza e a delle beauty coach qualificate che spiegano come valorizzarsi per riacquisire benessere emotivo e autostima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bellezza che cura all’Istituto oncologico. Consigli di skincare e make-up per le pazienti

Leggi anche: Skincare coreana: la filosofia di bellezza che ha cambiato il modo di prendersi cura di sé

Profumi, maschere viso e make up ma anche prodotti per la cura del corpo e skincare maschile. Ecco gli acquisti degli italiani nel 2025Nel 2025, il mercato beauty in Italia ha mostrato una crescita significativa in settori come profumi, maschere viso, make-up e prodotti per la cura del corpo, inclusa la skincare maschile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mi trucco SOLO con i prodotti di Rare Beauty

Argomenti discussi: La bellezza che cura all’Istituto oncologico. Consigli di skincare e make-up per le pazienti; Nel 2026 la bellezza si trasforma: ingredienti misteriosi, ai invisibile e nuovi rituali che rivoluzioneranno la cura di sé; Marc Chagall, un artista capace di curare con la bellezza. Incontro con ANDOS; NON CI PUO' ESSERE BELLEZZA SE NON NELLA PUREZZA.

La forza e il sorriso arriva a Lugo: bellezza e identità al centro della curaAll’Istituto Oncologico Romagnolo attivato il servizio gratuito di make-up e skincare per le pazienti oncologiche: un sostegno concreto contro l’isolamento e la perdita di autostima ... ravenna24ore.it

La bellezza della cura: la relazione che dà senso al tempoLe cure palliative pediatriche si rivolgono a bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da condizioni croniche complesse ed inguaribili. ecodibergamo.it

Fuoritutto BELLEZZA & CURA: I tuoi capelli sono un disastro Il rasoio manuale ti fa male L'epilatore è preistorico Lo spazzolino elettrico non esiste nella tua vita È il momento di prenderti cura di te come meriti! Asciugacapelli professionali, rasoi elettri facebook