Montevago la vecchia chiesa Madre torna a vivere nel ricordo del sisma del Belìce

Nel 58° anniversario del terremoto della valle del Belìce, Montevago riporta alla luce la vecchia chiesa Madre, simbolo di memoria e rinascita. Dopo i lavori di recupero conclusi, l’edificio torna al suo ruolo di patrimonio storico e culturale del paese, offrendo un punto di riferimento per la comunità e il ricordo di un evento che ha segnato profondamente la zona.

Nel giorno del 58° anniversario del terremoto della valle del Belìce, Montevago celebra un momento simbolico di memoria e rinascita con l’inaugurazione della vecchia chiesa Madre, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: “Alla scoperta dei ruderi”: a Montevago la passeggiata tra arte e memoria del Belice Leggi anche: La strage del terremoto del Belice: a 58 anni dal sisma la Rai ricorda la tragedia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Terremoto nel Belice. Iniziative a Montevago e S. Margherita, Gibellina Capitale dell’Arte; Mutui a interessi zero in Sicilia: come cambia l’accesso alla casa per i giovani; Montevago, lutto cittadino per i funerali di Calogero Ippolito; Fra Luca Maria Gurrera: oggi ci manca la sua semplicità. Beni culturali, Montevago celebra la rinascita della vecchia chiesa Madre nel 58° anniversario del sisma del Belìce - Sarà inaugurata domani a Montevago, in occasione del 58° anniversario del terremoto nella valle del Belìce, la vecchia chiesa Madre, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del second ... scrivolibero.it

Belìce: a 54 anni da sisma riapre vecchia Cattedrale a Montevago - A 54 anni dal sisma del Belìce riapre al culto la vecchia chiesa Madre di Montevago, dove si è conclusa di recente la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro. ansa.it

Belìce: a 54 anni da sisma riapre vecchia Cattedrale a Montevago - euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. it.euronews.com

Montevago, Vecchia Chiesa Madre - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.