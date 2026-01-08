Jackass 5 Bam Margera ci sarà ma senza nuove acrobazie | cosa ci aspetta davvero

In Jackass 5, Bam Margera sarà presente, ma esclusivamente tramite filmati d’archivio inediti. La collaborazione si è conclusa senza nuove acrobazie o partecipazioni dal vivo, segnando una conclusione della faida passata. Questa scelta permette di integrare il suo contributo nel film senza coinvolgimenti diretti, offrendo ai fan un'occasione di rivivere alcuni momenti passati. La pellicola si presenta come una ripresa rispettosa delle circostanze attuali.

La faida è finita. Bam Margera ha firmato un accordo per apparire in Jackass 5 ma solo attraverso filmati d’archivio mai visti prima. Il nuovo capitolo della celebre serie di acrobazie estreme arriverà nelle sale USA il 26 giugno 2026, distribuito da Paramount Pictures. Secondo quanto riportato da Variety, Margera non girerà nuove acrobazie per il film, anche se la situazione potrebbe cambiare. L’accordo rappresenta una tregua significativa tra il team di Johnny Knoxville e Margera, membro originale del cast che era stato escluso da Jackass Forever nel 2022. L’allontanamento di Margera dal progetto precedente era avvenuto dopo una presunta violazione dei termini di un accordo che richiedeva test regolari per droghe e alcol. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

