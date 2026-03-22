Nba top 5 | Durant sbaglia il tiro della vittoria ma poi ci pensa Thompson

Al Toyota Center di Houston, i Rockets hanno battuto i Miami Heat 123-122 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Kevin Durant ha tentato il tiro della vittoria, ma ha sbagliato, lasciando spazio ad Amen Thompson che ha messo a segno un tap-in decisivo. La gara è stata caratterizzata da emozioni intense e da un finale ricco di suspense.

Emozioni a non finire al Toyota Center di Houston, dove i Rockets vincono 123-122 contro i Miami Heat: a pochi secondi dalla fine, Kevin Durant sbaglia il tiro della vittoria, ma poi la decide Amen Thompson con un tap-in perfetto. Questa e altre giocate nella top 5 della notte Nba. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba top 5: Durant sbaglia il tiro della vittoria, ma poi ci pensa Thompson Articoli correlati Leggi anche: NBA Freestyle | Durant è nella top 5 attaccanti migliori di sempre. Anthony Davis, è finita? Settore Giovanile Inter, cade Solivellas ma ci pensa Dellafiore: Handanovic non sbaglia in Trentino. I risultati del weekenddi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, 2 vittorie e una sconfitta il recap del weekend del 18/01: L’Under 15 perde in casa, l’U16 vince così come... Contenuti e approfondimenti su Nba top 5 Durant sbaglia il tiro della... Temi più discussi: NBA, Houston che sofferenza: per battere i Pelicans ci vuole ancora un super Durant; NBA, Durant supera Michael Jordan: il canestro del sorpasso; NBA, Barlow e Edwards fanno volare Philadelphia e Giannis torna a ballare: la Top 5; NBA le cinque migliori giocate della notte | 16 marzo. NBA, Durant supera Michael Jordan: il canestro del sorpassoCon un canestro dall'angolo durante il quarto periodo della sfida ai Miami Heat, Kevin Durant ha superato Michael Jordan per punti segnati in carriera, diventando il 5° top scorer di ogni tempo. sport.sky.it NBA, Durant vede Jordan per punti in carriera: Mi ispiro a lui, terrorizzava i difensoriJordan è da sempre la mia fonte di ispirazione ha confessato Durant a The Athletic alla vigilia della sfida con gli Hawks, è sempre stato immarcabile, ma quando ha perfezionato anche il tiro dalla ... sport.sky.it Nuovo record per LeBron James, 1.612 partite giocate da professionista in Nba. Ha superato il primato stabilito da Robert Parish nel 1997. #ANSA facebook Nuovo record per LeBron James, 1.612 partite giocate da professionista in Nba. Ha superato il primato stabilito da Robert Parish nel 1997. #ANSA x.com