Nba top 5 | Durant sbaglia il tiro della vittoria ma poi ci pensa Thompson

Da gazzetta.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Toyota Center di Houston, i Rockets hanno battuto i Miami Heat 123-122 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Kevin Durant ha tentato il tiro della vittoria, ma ha sbagliato, lasciando spazio ad Amen Thompson che ha messo a segno un tap-in decisivo. La gara è stata caratterizzata da emozioni intense e da un finale ricco di suspense.

Emozioni a non finire al Toyota Center di Houston, dove i Rockets vincono 123-122 contro i Miami Heat: a pochi secondi dalla fine, Kevin Durant sbaglia il tiro della vittoria, ma poi la decide Amen Thompson con un tap-in perfetto. Questa e altre giocate nella top 5 della notte Nba.  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nba top 5 durant sbaglia il tiro della vittoria ma poi ci pensa thompson
© Gazzetta.it - Nba top 5: Durant sbaglia il tiro della vittoria, ma poi ci pensa Thompson

Articoli correlati

Leggi anche: NBA Freestyle | Durant è nella top 5 attaccanti migliori di sempre. Anthony Davis, è finita?

Settore Giovanile Inter, cade Solivellas ma ci pensa Dellafiore: Handanovic non sbaglia in Trentino. I risultati del weekenddi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, 2 vittorie e una sconfitta il recap del weekend del 18/01: L’Under 15 perde in casa, l’U16 vince così come...

Contenuti e approfondimenti su Nba top 5 Durant sbaglia il tiro della...

Temi più discussi: NBA, Houston che sofferenza: per battere i Pelicans ci vuole ancora un super Durant; NBA, Durant supera Michael Jordan: il canestro del sorpasso; NBA, Barlow e Edwards fanno volare Philadelphia e Giannis torna a ballare: la Top 5; NBA le cinque migliori giocate della notte | 16 marzo.

nba top 5 durantNBA, Durant supera Michael Jordan: il canestro del sorpassoCon un canestro dall'angolo durante il quarto periodo della sfida ai Miami Heat, Kevin Durant ha superato Michael Jordan per punti segnati in carriera, diventando il 5° top scorer di ogni tempo. sport.sky.it

nba top 5 durantNBA, Durant vede Jordan per punti in carriera: Mi ispiro a lui, terrorizzava i difensoriJordan è da sempre la mia fonte di ispirazione ha confessato Durant a The Athletic alla vigilia della sfida con gli Hawks, è sempre stato immarcabile, ma quando ha perfezionato anche il tiro dalla ... sport.sky.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.