Infinito Harden! Assist folle dalla sua metà campo Mobley vola a canestro

Durante la notte NBA, James Harden ha eseguito un assist spettacolare dalla metà campo, lanciando un alley-oop che Evan Mobley ha completato con una schiacciata. Nonostante la sconfitta dei Cavs contro i Celtics, questa giocata è stata tra le più commentate della serata. Harden, veterano della lega, ha mostrato ancora una volta le sue capacità tecniche in una delle azioni più spettacolari della notte.

Nelle migliori giocate della notte Nba trova spazio un veterano della lega come James Harden, che nonostante la sconfitta dei suoi Cavs contro i Celtics, ha regalato una giocata delle sue: un alley oop dalla sua metà campo per la schiacciata di Evan Mobley.