NBA i risultati della notte 25 marzo | Knicks in striscia Jokic irreale

Nella notte si sono giocati quattro incontri di NBA, con i New York Knicks che hanno continuato la loro serie positiva. Tra gli altri protagonisti, Nikola Jokic ha messo a segno una prestazione notevole, risultando decisivo per la sua squadra. I risultati delle partite sono stati pubblicati e disponibili sui vari canali ufficiali della lega.

Si sono disputati quattro match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono i New York Knicks, alla settima vittoria consecutiva grazie a un super Jalen Brunson, e Nikola Jokic, protagonista assoluto nel successo dei Nuggets con una tripla doppia da 23-17-17 e il canestro decisivo nel finale: successi anche per Cavaliers e Hornets in una notte ricca di spettacolo. I New York Knicks centrano la settima vittoria consecutiva battendo 121-116 i New Orleans Pelicans, trascinati da uno straordinario Jalen Brunson da 32 punti, 15 nell’ultimo quarto. Nel finale punto a punto è proprio Brunson a spezzare l’equilibrio con un parziale personale decisivo, mentre Karl-Anthony Towns (21+14 rimbalzi) e OG Anunoby danno sostanza ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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