redbird e olimpia presenti al summit di londra nba europe oaktree si sfila dal progetto

RedBird e Olimpia sono presenti al summit di Londra, evento chiave per il futuro del basket europeo. Durante la giornata si è discusso delle strategie e delle sfide del settore, mentre Oaktree ha deciso di uscire dal progetto. L’incontro “NBA Next: Europe” rappresenta un momento importante per definire gli sviluppi e le collaborazioni nel panorama sportivo continentale.

Il futuro del basket europeo si sta scrivendo in queste ore. Nella mattinata di ieri, a Londra, si è tenuto un cruciale evento dal titolo “ NBA Next: Europe “. La lega americana ha presentato a fondi, potenziali investitori e sponsor il progetto di un campionato continentale in grado di sovvertire gli equilibri attuali, “cancellando“ EuroLeague. La rivoluzione non è nel concetto di campionato privato stile Superlega, l’attuale massima competizione continentale del basket è già di proprietà dei club, ma un salto nel futuro per valorizzare un movimento che oggi è vivo nell’immaginario collettivo, ma non produce ricchezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

