NBA i risultati della notte 25 gennaio Brunson trascina i Knicks bene Fontecchio nella vittoria Heat
Nella notte NBA del 25 gennaio si sono disputate sei partite, con quattro di esse decise negli ultimi minuti. Brunson ha guidato i Knicks alla vittoria, mentre Fontecchio si è distinto nel successo dei Heat. Un bilancio di incontri equilibrato e combattuti, che evidenzia l’intensità e la competitività del torneo. Ecco i risultati principali di questa importante notte di basket professionistico.
Sei le partite giocate in una rilevante notte NBA, con quattro di tali incontri che si risolvono sul filo di lana. Nondimeno, alcune sfide hanno significati che vanno ben al di là dei parquet a stelle e strisce, ma di questo si discorrerà nel tempo necessario a svelare quanto accaduto stanotte. Charlotte Hornets (18-28) vittoriosi sui Washington Wizards (10-34): 19-115 il finale di un incontro rimasto sempre in mano ai padroni di casa, che pure se lo rischiano di lasciar scappare. Tre le doppie doppie con Brandon Miller a 21-11, LaMelo Ball a 20-11 (punti-assist) e Moussa Diabaté a 11-14. Dall’altra parte 26 di Tre Johnson e 24 di Alex Sarr. 🔗 Leggi su Oasport.it
