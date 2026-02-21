mitchell trascina i cavs alla vittoria in casa degli hornets

Mitchell ha guidato i Cavs alla vittoria contro gli Hornets, grazie a una prestazione decisiva negli ultimi minuti. La sua abilità nel segnare canestri importanti ha fatto la differenza in una partita equilibrata. La squadra di Cleveland ha mostrato una buona organizzazione offensiva, sfruttando al massimo le occasioni create. Mitchell ha realizzato 25 punti, contribuendo a cambiare le sorti dell’incontro. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando i tifosi soddisfatti.

Una serata di pallacanestro che mette in evidenza la gestione offensiva di una squadra in crescita e la sua capacità di mettere a segno punti decisivi nei momenti clou. La formazione ospitante cede leggermente nel punteggio, ma la prestazione collettiva dei Cavaliers (in trasferta) permette di mettere a segno una vittoria esterna che mantiene vivo il trend positivo recente. In una gara decisa dall’equilibrio, Mitchell e Allen hanno guidato l’attacco con numeri di rilievo: Mitchell 32 punti e 4 assist, mentre Allen ha totalizzato 26 punti e 14 rimbalzi. A dare una spinta significativa è stato anche Harden, con 18 punti e 8 assist, offrendo ai compagni soluzioni pronte e pericolose dall’arco.🔗 Leggi su Mondosport24.com

NBA, non basta un super Curry a Golden State. Mitchell trascina i Cavs con 48 puntiNonostante il ritorno di Steph Curry, i Golden State Warriors vengono sconfitti dai Minnesota Timberwolves, con Mitchell che trascina i Cavs con 48 punti.

