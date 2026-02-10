Lago di Como nuova firma in cucina | Stefano Mattara alla guida del Don Ferrante di Bellagio

Bellagio si prepara a cambiare volto in cucina. Dopo i lavori di ristrutturazione, il ristorante dell’Hotel Don Ferrante riapre con una nuova gestione. A guidare la brigata sarà Stefano Mattara, che promette piatti innovativi e attenzione ai dettagli. La città si prepara ad accogliere una proposta gastronomica fresca e di qualità, pronta a conquistare anche i palati più esigenti.

La famiglia Lindenblatt affida allo chef una proposta gastronomica che unisce territorio, stagionalità e visione contemporanea Bellagio si prepara ad accogliere una nuova destinazione gastronomica di rilievo. In occasione della prossima riapertura dell’Hotel Don Ferrante, storica gemma dell’ospitalità affacciata sul Lago di Como, il ristorante della struttura inaugura una nuova era culinaria affidando la cucina allo chef Stefano Mattara. Un arrivo che segna un passaggio chiave per l’identità del Don Ferrante, oggi completamente rinnovato sotto la guida della famiglia Lindenblatt, proprietaria dell’hotel.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Lago di Como Confcommercio Como si prepara alla nuova stagione turistica sul Lago di Como Questa mattina, Confcommercio Como ha annunciato i piani per la ripresa della stagione turistica sul Lago di Como. Lago di Como: Villa d’Este regala una nuova e luminosa vita al Terminus Il prestigioso Albergo Terminus di Como, situato nel cuore del lungolago, ha recentemente riaperto con una nuova veste sotto la gestione del Gruppo Villa d’Este. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lago di Como Argomenti discussi: Il nuovo hotel sulla greenway del lago di Como; A marzo apre il nuovo 5 stelle firmato Marriott che rilegge la villeggiatura sul Lago di Como; Il lago di Como alla Bit Milano 2026: professionisti e attività lecchesi protagonisti; Lago di Como, nella nuovissima passeggiata sempre più spazio a verde e piante. E arriva la ciclopedonale. Lago di Como, riapre lo storico hotel completamente rinnovato e lo chef è un’enorme sorpresaScopri la riapertura dell'Hotel Don Ferrante a Bellagio. La famiglia Lindenblatt presenta il nuovo restyling e l'alta cucina d'autore firmata Stefano Mattara. comozero.it Da hotel 4 stelle a residenza di lusso: nuova vita per il Miralago di CernobbioOtto appartamenti di lusso affacciati sul lago di Como, servizi su misura e accesso esclusivo a Villa d’Este: l’ex hotel diventa Miralago Luxury Apartments. Apertura a giugno dopo una profonda ristrut ... italiaatavola.net Stefano Mattara. . Quando la domenica pomeriggio decidi di mettere le mani su TONY PITONY!! Lo vuoi ascolta o scarica clicca qui: https://soundcloud.com/stefano-mattara/tony-pitony-donne-ricche - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.