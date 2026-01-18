Domenica all’ippodromo fra tradizione e cultura Sette corse in programma

Domenica all’ippodromo di San Rossore, si svolgeranno sette corse, tra tradizione e cultura equina. Due eventi principali, riservati a cavalli di 3 anni e agli anziani, caratterizzano questa giornata di metà gennaio. Un’occasione per apprezzare le competizioni e vivere un momento di convivenza con il mondo delle corse.

All’ippodromo di San Rossore due ricche condizionate, per cavalli di 3 anni e per anziani, tengono banco in questa domenica di metà gennaio. La prima è dedicata a un nome che non può essere dimenticato: Mil Borromeo. Fu l’uomo del Derby vinto da De Sica del 2005 e di tanti altri capolavori, un protagonista che ricordiamo come un grande esperto, fra i professionisti del galoppo, delle linee di sangue come lo era stato il "mago" Tesio. Ottimo cavaliere (94 successi), Borromeo fu anche un ottimo trainer (752 vittorie) che realizzò il suo capolavoro con il Derby del quale si è appena detto. Black Afgano e Lethal Queen sono entrambi reduci da un successo e meritano la massima attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

