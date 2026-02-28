Crepe nel Psi lettera per i vertici | La nuova fase deve essere governata non in maniera feudale ma nel rispetto della democrazia

All’interno del Psi di Salerno sono sorti i primi contrasti, con la diffusione di una nota firmata da alcuni consiglieri uscenti e altri rappresentanti del partito. La lettera invita i vertici del partito a gestire la nuova fase in modo democratico, evitando modalità feudali. La comunicazione sottolinea la necessità di un approccio rispettoso delle regole interne e delle dinamiche democratiche.

Primi contrasti all’interno del Psi di Salerno: è stata, infatti, divulgata una nota a firma del consigliere uscente Rino Avella e di Salvatore Gaeta, Antonio Malangone, Nino Parlavecchia e Antonio Tomasiello. Destinatari della richiesta di confronto, il segretario regionale Michele Tarantino, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Noa: “Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante“Così Noa, artista israeliana di fama internazionale e presidentessa di Capri Hollywood, riassume la missione che guida il suo impegno culturale e...

La scuola non può essere famiglia, argine, intrattenimento e servizio clienti ma deve formare coscienze. Letterainviata da Luigi Pezzella – La scuola, per sua natura, deve adattarsi agli studenti.

Una selezione di notizie su Crepe.

Lettera al sindaco: Strade deteriorate. Crepe e scarso decoro. Ancona merita di piùLa signora ha inviato 33 missive al suo rientro in città dopo anni vissuti negli Usa. Accampamenti di giorno in piazza Pertini, barbecue accesi al parco Belvedere. Egregio Signor Sindaco e spettabili ... ilrestodelcarlino.it

Crepe in piazza Ducale. Lettera ai proprietariVIGEVANO (Pavia)Una tempistica ancora tutta da definire. È quella relativa all’intervento di sistemazione dell’angolo di piazza Ducale che si affaccia su via XX Settembre, transennato mercoledì ... ilgiorno.it