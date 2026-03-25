Oggi a Roma è stato firmato un accordo tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana per istituire un Assistente spirituale generale dedicato ai volontari cattolici della Protezione civile. L’accordo riguarda la presenza di una figura religiosa che supporti spiritualmente i volontari, coinvolgendo le parti in un processo di collaborazione ufficiale. La firma si è svolta presso il Ministero dell’Interno, alla presenza delle autorità competenti.

AGI - È stata sottoscritta oggi a Roma, presso il Viminale, l’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Episcopale Italiana per l’istituzione di un Assistente spirituale generale dedicato alla componente volontaria cattolica della Protezione civile. A firmare l’accordo sono stati il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in qualità di delegato del Governo, e il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. L’intesa definisce un nuovo quadro di collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica, con l’obiettivo di garantire un accompagnamento spirituale strutturato ai volontari impegnati nelle attività della Protezione civile, non solo durante le emergenze ma anche nella vita associativa ordinaria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nasce l’Assistente spirituale generale della Protezione civile

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