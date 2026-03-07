Donata una motopompa carrellata al nucleo di Protezione civile di Conselice

Sabato 7 marzo 2026, presso gli stabilimenti Surgital a Lavezzola, la direzione dell’azienda ha consegnato ufficialmente al nucleo di Protezione civile di Conselice una motopompa idraulica carrellata. La donazione mira a rafforzare le capacità di intervento dei volontari durante le emergenze. La motopompa sarà utilizzata per operazioni di soccorso e gestione delle criticità sul territorio.

Nei mesi scorsi Surgital aveva espresso la volontà di aiutare la Protezione civile della Bassa Romagna tramite l’acquisto di un dispositivo particolarmente utile per affrontare eventi calamitosi nel territorio di Conselice. Questa motopompa carrellata è stata quindi acquistata e donata ai volontari della Protezione civile conselicese. «Questa motopompa rappresenta per noi molto più di una donazione: è un segno concreto della nostra vicinanza e riconoscenza al territorio che da sempre è la nostra casa – Edoardo Bacchini, AD Surgital -. La tecnologia è parte essenziale del nostro lavoro quotidiano, ma sapere che oggi può diventare anche uno strumento di aiuto e tutela per la nostra comunità ha per tutti noi un valore speciale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

