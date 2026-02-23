50 miliardi per la Luna | la Nasa slitta il lancio di Artemis II
La Nasa ha deciso di posticipare il lancio di Artemis II, un progetto che coinvolge oltre 50 miliardi di dollari, a causa di problemi tecnici emersi durante le verifiche finali. La missione mira a riportare gli astronauti sulla Luna e include nuove tecnologie di navigazione. Le difficoltà riscontrate riguardano il sistema di propulsione, che necessita di ulteriori controlli prima della partenza. La data di partenza potrebbe essere spostata di alcune settimane.
Artemis II: La Nasa spende oltre 50 miliardi per tornare sulla Luna, ma il lancio slitta per problemi tecnici. La Nasa sta per compiere un passo storico: dopo oltre 50 anni, gli astronauti torneranno a orbitare intorno alla Luna. Ma il conto è salato: oltre 50 miliardi di dollari, tra sviluppo e operazioni. La missione Artemis II, prevista per il 2026, porterà in orbita lunare il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti Christina Koch e Jeremy Hansen. Tuttavia, il lancio è stato rinviato a causa di problemi tecnici sul razzo, un ritardo che non ha frenato l’entusiasmo per il potenziale rivoluzionario di questa impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna: problemi nel test, prima data utile a marzoLa NASA ha deciso di rinviare il lancio di Artemis II, previsto inizialmente per i prossimi mesi.
NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn problema nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS ha costretto a riportare il razzo al VAB.
