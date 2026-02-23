50 miliardi per la Luna | la Nasa slitta il lancio di Artemis II

Artemis II: La Nasa spende oltre 50 miliardi per tornare sulla Luna, ma il lancio slitta per problemi tecnici. La Nasa sta per compiere un passo storico: dopo oltre 50 anni, gli astronauti torneranno a orbitare intorno alla Luna. Ma il conto è salato: oltre 50 miliardi di dollari, tra sviluppo e operazioni. La missione Artemis II, prevista per il 2026, porterà in orbita lunare il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti Christina Koch e Jeremy Hansen. Tuttavia, il lancio è stato rinviato a causa di problemi tecnici sul razzo, un ritardo che non ha frenato l’entusiasmo per il potenziale rivoluzionario di questa impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna: problemi nel test, prima data utile a marzoLa NASA ha deciso di rinviare il lancio di Artemis II, previsto inizialmente per i prossimi mesi.

NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn problema nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS ha costretto a riportare il razzo al VAB.

