Napoli un?altra vittima della strada | l' architetto Italo Ferraro falciato da uno scooter sulle strisce pedonali

Un altro incidente sulla strada si è verificato in città, coinvolgendo un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. L'uomo, un architetto, è stato investito da uno scooter e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Ancora un pedone falciato mentre attraversava le strisce pedonali. Ancora un uomo ucciso dalla mancanza di rispetto delle regole. Ancora una vita spezzata per l’indifferenza di chi è alla guida. Terzo pedone ucciso in 24 ore. Corso Vittorio Emanuele, l’ultimo omicidio stradale si consuma lunedì sera, quando un uomo di 84 anni viene travolto mentre prova ad attraversare la strada. È sulle strisce bianche, sembra guardingo, ma non può far nulla quando gli arriva addosso uno scooter guidato da una giovane donna. Rimane a terra per diversi minuti, poi viene condotto in ospedale. Ieri mattina la notizia dell’ennesimo epilogo tragico di un incidente stradale: è morto così il docente e architetto Italo Ferraro, una vita per la famiglia, per lo studio e per il lavoro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, un?altra vittima della strada: l'architetto Italo Ferraro falciato da uno scooter sulle strisce pedonali Articoli correlati Leggi anche: Morto l'architetto e scrittore Italo Ferraro: è stato investito da uno scooter a Napoli Napoli, morto l’architetto e scrittore Italo Ferraro: investito da uno scooter in Corso Vittorio EmanueleNapoli piange la scomparsa di Italo Ferraro, 84 anni, noto architetto, professore universitario e scrittore, deceduto nella notte di martedì 24 marzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italo Ferraro Temi più discussi: Corso Vittorio Emanuele, dopo l'uomo morto un altro ferito in un incidente stradale; Truffe online con il metodo del phishing: 16 arresti a Napoli, nel mirino un gruppo legato al clan Mazzarella; Napoli: 31enne accoltellato nel weekend, fermato un cittadino egiziano; Morto un uomo al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, strada chiusa per 2 ore: sul posto polizia e carabinieri. Ancora una vittima della strada a Napoli, travolto da uno scooter l’architetto 84enne Italo FerraroAncora una vittima della strada a Napoli. Dopo l’investimento mortale delle due donne ucraine avvenuto domenica sera, a perdere la vita, la sera di lunedì 23 marzo, in corso Vittorio Emanuele, è stato ... blitzquotidiano.it Italo Ferraro investito e morto a Napoli: scrittore e professore universitario, autore di libri sulla cittàItalo Ferraro, vittima di un incidente stradale a Napoli, era un docente universitario di Architettura, appassionato di Urbanistica e autore di molti libri ... fanpage.it Travolto e ucciso da uno scooter: è morto Italo Ferraro - facebook.com facebook Anziano investito e ucciso a Napoli, era l'architetto Italo Ferraro. Attività di ricerca sulla città fino al progetto 'Napoli. Atlante della città storica'. #ANSA x.com