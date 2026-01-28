Parità di genere nelle giunte ricorso al Tar contro il modello siciliano

Una decisione legale potrebbe cambiare le cose in Sicilia. Un ricorso al Tar è stato presentato contro il modello adottato dalla regione, che prevede quote di genere nelle giunte. La polemica nasce dal fatto che alcuni considerano questa norma discriminatoria, altri invece la vedono come un passo avanti verso l’uguaglianza. Intanto, in Parlamento si discute un disegno di legge che mira a portare la Sicilia in linea con le altre regioni italiane sulla questione.

In attesa della riforma all’Ars, l’associazione A.Na.G.G. impugna la normativa regionale che consente una sola presenza femminile negli esecutivi comunali. La prima udienza è fissata per febbraio C’è un disegno di legge all’esame dell’Assemblea regionale siciliana che punta ad allineare la Sicilia alle altre Regioni italiane a statuto ordinario sul tema della parità di genere nelle pubbliche amministrazioni. Il testo prevede il rispetto delle cosiddette quote di genere, a partire dalle giunte comunali. In questo quadro si inserisce l’azione promossa dall’A.Na.G.G., Associazione nazionale per la giustizia giusta, che già lo scorso anno ha presentato un ricorso al Tar contro l’amministrazione comunale di Bagheria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

All'Ars si evidenzia ancora una volta il divario di rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, con sole 2 donne su 10 nelle Giunte dei grandi comuni.

Il Partito Democratico Sicilia richiede un adeguamento delle giunte comunali alla legge nazionale sulla parità di genere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

