Padel gestori contro il Comune Presentato il ricorso al Tar

È stato presentato al Tar il ricorso dei gestori del centro padel di Focette contro il Comune, segnando un nuovo capitolo nella controversia legata alla struttura. La questione riguarda questioni amministrative e legali che coinvolgono le parti, evidenziando le difficoltà e le tensioni in atto. La vicenda resta sotto osservazione, con l’obiettivo di chiarire le competenze e le normative applicabili alla gestione del centro sportivo.

Nuovo round nell’ormai infinita vicenda giudiziaria legata al capannone del padel di Focette (nella foto). Stavolta però il motivo del contendere non è la battaglia tra i gestori – la Sentinel group di Milano – e i cittadini delle case confinanti lato mare, anche perché loro la battaglia l’hanno già vinta sia al Tar che al Consiglio di Stato, con il capannone che dovrà essere abbattuto in quanto abusivo. Il fatto è che i gestori del padel il 2 gennaio hanno notificato al Comune il ricorso presentato al Tar per chiedere che venga annullata, previa sospensione cautelare, l’ordinanza con cui lo scorso 4 novembre il sindaco Alberto Giovannetti aveva disposto 90 giorni di tempo per realizzare interventi anti-rumore e sospeso l’attività dalle 22 alle 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padel, gestori contro il Comune. Presentato il ricorso al Tar Leggi anche: Toscana Rossa, presentato il ricorso al Tar contro l’esclusione di Bundu dal consiglio regionale Leggi anche: Campi di padel al Marina Park, il Comune: “Abbattere le coperture”. Ma i gestori resistono La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Padel, nasce l'Intercontinental Cup: Europa contro Americhe. «Sarà come la Ryder Cup» - La Federazione Internazionale Padel (FIP) ha annunciato oggi il lancio di una nuova competizione intercontinentale – l’equivalente della Laver Cup nel tennis e della Ryder Cup nel golf – che si terrà ... ilmessaggero.it ` , … ` “” Nel carosello di oggi analizziamo i 5 infortuni più comuni nel padel e, soprattutto, come prevenirli senza smettere di giocare. Molti giocatori pensano che il dolore f - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.